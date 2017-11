Volley-Ball Féminin Ligue A : des mauvaises habitudes à gommer pour le VNVB

Le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball a le don de gâcher. À plusieurs reprises cette saison, les Vandopériennes ont mené au score avant de lâcher prise. Un mal qu’il serait bon de gommer pour éviter toute mauvaise surprise en cette fin d’année civile.

Contre Cannes, Paris St-Cloud et Béziers, le Vandœuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) n’a pris aucun point. Et pourtant, contre ces adversaires, les Vandoperiennes ont mené dans les deux premiers sets, parfois même largement avant de céder en offrant très souvent des fautes directes à leurs adversaires. Une mauvaise habitude qui prive aujourd’hui le VNVB de quelques unités qui auraient sans doute été plus en adéquation au vu de ses prestations.

Amanda Benson et ses coéquipières devront bien négocier cette fin d'année 2017 - @CSPHOTO

Mais les chiffres sont têtus. À force de dilapider, le VNVB se retrouve en délicate posture avec 5 points au classement. Une position d’antépénultième inconfortable avant de débuter un cycle important contre des adversaires de son calibre : Quimper, Chamalières et Evreux se présentent prochainement face aux Vandopériennes, trois rencontres où il faudra cette fois tenir la distance pour s’éviter des frayeurs inutiles.