Après Quimper, le VNVB a disposé samedi dernier de Chamalières (3-0). Un second succès de rang qui permet à l’équipe d’avancer et d’étoffer son capital confiance.

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Vite fait bien fait, le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) s’est débarrassé samedi au Parc des Sports de Vandoeuvre de la lanterne rouge, Chamalières (3-0). Une deuxième victoire de suite après celle de Quimper sur le même score. Faits communs, les deux prestations ont été convaincantes. Une première cette saison :

Les filles ont su confirmer leur bon niveau du moment. Cette régularité et cette constance est ce que l’on recherche. Même si nous avons battu le dernier du classement, il ne faut pas négliger notre boulot. Maintenant, il faut penser à Evreux.» Radoslav Arsov, coach du VNVB.

Disposant de l’un des plus faibles budgets de Ligue A, avec un total de 22 points, le VNVB est en train d’exploser les compteurs. Sur 18 matchs disputés, le club compte 8 victoires accompagnées le plus souvent de prestations probantes. Du jamais vu depuis son arrivée au plus haut niveau.

Le coach bulgare, Radoslav Arsov applaudit son équipe après le succès face à Chamalières - CSPHOTO

Le technicien bulgare y est pour beaucoup dans ce parcours : «c’était mon pari avec le club. J’avais promis lors de ma deuxième année que nous ferions mieux. Le club me fait confiance, nous sommes sur la bonne voie. Si l’on continue à vouloir progresser dans certains secteurs, nous ferons encore mieux.»

Et pour que cette saison déjà exceptionnelle devienne historique, il faut aller chercher les playoffs : «avant d’y penser, il faut s’imposer à Evreux. Ensuite nous pourrons en reparler.» Radoslav Arsov.