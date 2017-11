Volley-Ball féminin : pour le VNVB, il y a des défaites qui sont des victoires

Le VNVB quitte la Coupe de France après avoir été défait ce mardi par Nantes, autre équipe de Ligue A. Menées 2 sets 0, les Vandopériennes ont trouvé les ressources mentales pour revenir au score avant de s’incliner au tie- break dans le troisième acte. Un revers au goût de victoire.

Éliminées par Nantes en 1/8 de finales de la Coupe de France (2-3), les joueuses entraînées par Radoslav Arsov vont désormais pouvoir se consacrer au championnat de Ligue A. En dépit de la défaite face aux nantaises, les motifs de satisfactions sont nombreux et ils doivent servir pour la suite : «nous devions nous rassurer après la défaite contre Quimper en championnat et nous l'avons en partie fait. J’ai félicité les filles car elles ont livré une belle bataille et ce match nous a permis de nous retrouver et de montrer que nous étions capables de jouer en équipe, souligne le coach vandopérien.» Un état d’esprit qu’il faudra confirmer ce vendredi (20h00) chez la lanterne rouge Chamalières.