Volley-ball : Fréderic Ferrandez, entraineur de l’année

Ajaccio, France

Alors que les play-offs débutent cette semaine, le monde du volley-ball n’a pas attendu pour décerner les récompenses d’une saison particulièrement riche. Ces distinctions font suite aux votes des techniciens de l’élite et de nos confrères de l’Equipe. Et dans ce palmarès figure donc Frédéric Ferrandez. L’entraineur du GFCA termine donc sur la plus haute marche du podium, devant Mladen Kasic (Nice), Patrick Duflos (Tours) et Silvano Prandi (Chaumont). Cette récompense vient donc ponctuer une très belle saison ajaccienne. Saison qui pourrait nous réserver encore quelques belles surprises si le GFCA dispute les play-offs sur le même rythme que sa fin de saison régulière où il a signé 10 victoires consécutives, lui permettant de finir à la 2e place du classement.

A travers la récompense attribuée à l’entraineur ajaccien, c’est un peu tout le club qui est salué. Si Frédéric Ferrandez arrive sur la première marche du podium, ses joueurs n’ont pas été en reste. Pierre Pujol finit 4e meilleur passeur, Milan Pepic 4e meilleur pointu, Jean-François Exiga 3e meilleur libero, Timothée Carle 2e meilleur réceptionneur.