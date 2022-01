Volley-ball : Earvin Ngapeth, le retour de la star en terre tourangelle

Ce mercredi 12 janvier, le Tours Volley Ball affronte l'équipe italienne de Modène à 20h, pour les 8e de finale aller de la CEV Cup (petite coupe d'Europe). Grenon sera plein, du moins dans la limite de la jauge maximale, à savoir 2.000 personnes. Un match de haute volée, puisque Modène fait partie des plus gros palmarès du Volley-ball mondial, avec dans ses rangs une équipe de joueurs galactiques, dont le français médaillé d'or Olympique Earvin Ngapeth. Un joueur qui est loin d'être un inconnu à Tours, lui qui a foulé le parquet du TVB entre 2008 et 2011. Ce match a donc une saveur toute particulière pour l'international Français.

Quand vous avez appris que vous alliez jouer contre Tours en huitième de finale de coupe d'Europe, quelle a été votre réaction ?

J'étais super content ! Ça a été mon premier club professionnel, c'est le club où j'ai eu mes premières émotions au haut niveau, donc ça fait super plaisir d'être là et en plus je suis poitevin donc c'est un vrai retour aux sources. Il y a les amis qui vont être présents pour le match et la famille aussi donc double bonheur.

Ervin Ngapeth, sous les couleurs du club italien de Modène. © Maxppp - Pierre Teyssot

Ce match face au TVB, comment l'appréhendez-vous ?

Ça va être une émotion toute particulière. En plus, c'est la première fois que je vais jouer un match officiel en France après les JO. Le Tours Volley Ball y est pour beaucoup si aujourd'hui je suis en train de faire cette carrière-là et je serais toute ma vie reconnaissant envers le club, donc ça va être un super moment. Je suis très excité.

Earvin Ngapeth à l'entraînement avec son club italien de Modene. © Radio France - Jean Rinaud

Pas de cadeaux face à vos anciens coéquipiers de Tours ?

Avec Modène, on est là pour la victoire. En plus, on a le quart de finale de coupe d'Italie dimanche, donc ça va être important de faire un gros match pour arriver en confiance. Donc, aucun cadeau n'est prévu.

Earvin Ngapeth, vainqueur de la coupe de France avec Tours en 2011. © Maxppp - Philippe Lecoeur

Depuis la victoire aux Jeux Olympiques cet été, est-ce que votre statut a changé ?

Oui, au niveau du volley, j'ai passé un cap, on a senti qu'il s'est passé quelque chose. On le voit au quotidien, il y a beaucoup d'engouement. Je reçois des messages de parents sur les réseaux sociaux très touchants qui disent que depuis les JO leurs enfants se sont mis au volley et ils adorent ça. Sincèrement, ce sont les plus beaux messages que l'on reçoit. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de continuer à gagner dans le temps si on veut franchir un nouveau cap.

L'international français dit avoir changé de statut depuis sa médaille d'or aux JO 2022. © Maxppp - Lionel Vadam

Avec la jauge imposée à 2.000 spectateurs en intérieur, le manque de public peut-il être contraignant quand on est joueur de haut niveau?

C'est embêtant pour tout le monde. Le volley-ball sans le public et les salles pleines, ce n'est pas la même joie, le même rythme de jeu. L'envie et l'enthousiasme diminuent forcément quand on est joueur de haut niveau, car quand il y a du public, on retrouve une part de spectacle. En Italie, les salles sont remplies à 35%, l'ambiance est complètement différente. Mais c'est pareil pour tout le monde, il faut l'accepter et continuer à donner le maximum avec ou sans public.

TVB - Modène, ce mercredi 12 janvier 20h, à la salle Grenon.