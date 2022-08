Volley-ball : Jean Patry et Nicolas Le Goff, deux Bleus "à la maison" face au Brésil, à Montpellier

L'Equipe de France de Volley termine sa préparation aux Mondiaux à Montpellier. Les champions olympiques en titre y sont en stage à moins d'une semaine du début de la compétition, qui se dispute du 26 aout au 11 septembre en Pologne et en Slovénie. Ce samedi à 20h à la Sud de France Arena, les Bleus font face à l'une des meilleures nations du monde : le Brésil. Un match amical avec une saveur singulière pour Jean Patry, Montpelliérain et formé au MHSC Volley et Nicolas Le Goff, tout juste champion de France avec le club héraultais.

"Ça fait plaisir parce que ça faisait un moment qu'on était pas venus se préparer ici, c'est toujours sympa, je suis à la maison, avec les repères, la ville, le soleil, les amis, la famille", sourit le pointu qui évolue désormais à Milan, en Italie. "Ça fait maintenant trois ans que je suis parti de Montpellier, je reviens pour d'autres raisons, avec l'Equipe de France et c'est une fierté", poursuit Jean Patry. L'international en profite même pour rappeler son attachement à son ancien club. "Revenir à Montpellier ? Oui j'aimerais bien ! Maintenant, il faut se rendre à l'évidence, au niveau auquel on joue en Equipe de France, ça devient compliqué de rester, il faut partir pour évoluer. Il y a des progrès à faire dans pas mal de domaines, mais je compte revenir jouer pour Montpellier, en fin de carrière peut-être", affirme-t-il.

De son côté, Nicolas Le Goff voit ce stage à Montpellier comme une occasion "d'allier l'utile à l'agréable." "C'est sympa, le soir on rentre chez soi, le lendemain on revient pour les entraînements. On n'a pas beaucoup de temps libre pendant l'été, donc ça permet d'être à la maison et c'est cool", explique le central de 30 ans, de retour au MHSC depuis 2020, après y avoir évolué entre 2011 et 2015.

La France favorite des Mondiaux ?

Auréolée de son titre de championne olympique et d'une nouvelle médaille d'or en juillet dernier en Ligue des Nations, l'Equipe de France fait partie des favoris pour ces Mondiaux. Un statut que préfère relativiser Nicolas Le Goff : "Dans le Volley, c'est très rarement les mêmes équipes qui gagnent toutes les compétitions. On sait qu'il y a une concurrence énorme. Logiquement, on sait qu'on a quelque chose à défendre mais dire qu'on est favoris, je ne pense pas. On est l'une des équipes à battre, ça c'est clair ! On est avertit, rien n'est acquis donc il va falloir être encore plus vigilant et ça sera peut-être encore plus dur !"

Avant le match de l'équipe masculine, l'Equipe de France féminine, qui vient de remporter la ligue européenne, joue à 17 heures contre la Turquie, toujours à la Sud de France Arena de Montpellier.