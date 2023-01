Volley-ball : l'Asptt Laval veut se faire une place à Laval

Pour la deuxième fois de la saison, les volleyeurs lavallois vont envahir la salle polyvalente. Deux matches vont se disputer le samedi 28 février, celui de la N3 féminine (Laval / Nantes, 17h) suivi de la rencontre de N3 masculine (Laval / Pipriac, 20h).

Dans l'ombre du futsal et du basket qui brillent à Espace Mayenne, le volley ne veut pas rester à quai. Sébastien Cagnart est le président de l'Asptt Laval : "on a un très beau sport qui nous permet de produire du beau spectacle. On la volonté d'amener le volley-ball lavallois au niveau des autres sports. Cela nous incite à utiliser la salle polyvalente pour faire rayonner notre sport. Elle nous permet d'accueillir beaucoup plus de spectateurs que dans notre petit gymnase Noémie-Hamard. Lors d'une première manifestation à la salle polyvalente en octobre dernier, il y avait plus de 900 personnes pour notre match phare donc ça permet de rayonner. Une petite salle ne le permet pas." Des animations viendront agrémenter cette soirée.

La montée en N2 à la fin de la saison

Cette saison, un nouvel entraîneur est arrivé à l'Asptt, Glenn Tuifua. L'an dernier, il était entraîneur-adjoint à Nancy, une équipe de Ligue B. Et cela porte ses fruits. L'équipe masculine de l'Asptt Laval caracole en tête de son championnat. Dix victoires en dix matches. La montée en Nationale 2 est en ligne de mire confirme le manager : "c'est une saison qui se passe très très bien pour nous. On ne peut pas rêver mieux. Je suis très content et très fier d'être à la tête de cette équipe et de ce projet. Je dis 'bravo' à tout le monde. Notre souhait est de monter le plus rapidement possible en élite (Nationale 1) donc il faut passer par la Nationale 2. Et c'est en train de se construire petit à petit cette saison."

Pour cette soirée du 28 janvier à la salle polyvalente de Laval, l'entrée est à deux euros. Trois autres dates sont programmées à la salle polyvalente, les volleyeurs lavallois y retourneront le 18 février, le 11 mars et le 26 mars