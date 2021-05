Volley-ball : l'équipe masculine de l'Asptt Laval ambitionne de monter en Nationale 1 d'ici cinq ans

Les nouvelles ambitions de l'Asptt Laval en volley. L'équipe masculine évolue en Nationale 3 voire Prénationale depuis de très nombreuses années. Et les dirigeants ont envie d'aller voir plus haut.

Jamais l'équipe masculine de l'Asptt Laval n'a atteint la Nationale 2. Cela fait de très nombreuses années que les volleyeurs lavallois évoluent en Nationale 3 avec quelques passages en Prénationale.

L'équipe dirigeante actuelle souhaite donner un nouveau souffle à cette équipe séniors et dévoile ses ambitions. Le président de l'Asptt Laval, Sébastien Cagnart : "on veut changer de braquet. On a ainsi décidé de monter l'équipe masculine en élite, soit la division qui est juste en-dessous la Pro B, dans les cinq prochaines années. L'objectif est de monter en N2 rapidement, dans les deux prochaines années, puis avoir les trois années suivantes pour monter en N1. L'équipe première doit faire rêver nos jeunes licenciés et qu'ils aient envie de jouer eux aussi au plus haut niveau."

Pour atteindre cet objectif, le club est donc à la recherche de joueurs expérimentés qui viendraient renforcer l'effectif explique Sébastien Cagnart : "on a une équipe qui a le niveau pour se maintenir en N3, une équipe qui défend bien mais on a besoin de joueurs qu'on appelle 'des bouts de filet'. Des joueurs capables de sauter plus haut et de taper plus fort que l'équipe que l'on a actuellement. On souhaiterai avoir un ou deux joueurs de niveau Elite pour nous permettre de titiller le haut de tableau et de monter rapidement."

Le club mayennais est prêt à accompagner ces nouveaux joueurs, notamment dans leur recherche d'emploi.