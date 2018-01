Ajaccio, France

25/15, 25/20 et 25/17. Le GFCA a plié en à peine un peu plus d’une heure le match qui l’opposait à Nice. Devant leur public, les ajacciens ont fait le travail, s’adjugeant une victoire importante dans la perspective des play-offs. Les joueurs du président Exiga s’inscrivent dans la continuité, enchainant avec une quatrième victoire en cinq matchs. « On savait ce match important » indiquait Fred Ferrandez, l’entraineur ajaccien au sortir de la rencontre. « On se devait de prendre impérativement trois points. Nous avons rempli notre contrat de fort belle manière en étouffant notre adversaire niçois ».

Fred Ferrandez, l’entraîneur ajaccien, satisfait de la prestation de son équipe Copier

Mais pas de temps à perdre pour le GFCA qui prépare ses deux prochaines échéances. La première en fin de semaine avec la réception de Nantes, suivie par le match retour de coupe d’Europe contre les suisses d’Amriswil.