Volley-ball : le GFCA obtient son billet pour les play-offs

Contrat rempli pour les volleyeurs du GFCA. Vainqueurs de Poitiers 3 sets à 2, ils ont obtenu par la même occasion leur billet pour les play-offs. Un succès qui va permettre de préparer la sereinement la finale de la coupe de France.

Le GFCA a répondu présent, et le groupe de Fred Ferrandez vient de satisfaire le premier objectif fixé par l’équipe dirigeante, à savoir une qualification pour les play-offs. La chose est faite alors même qu’il reste trois journées au programme de la saison régulière. Le ticket décroché avant l’heure n’a pas été pour autant des plus simples à obtenir. Et contre Poitiers, à l’occasion de la 19e journée de championnat, les ajacciens ont du s’arracher pour s’adjuger la victoire. Le GFCA l’emporte ainsi au tie-break (25-22, 21-25, 21-25, 25-17, 16-14).

Résultats et Classement après la 19e journée

Et maintenant, la coupe de France

Ce succès contre Poitiers est une très bonne chose et vient rassurer une équipe ajaccienne qui, quelques heures plus tôt avait manqué son rendez-vous européen contre les turcs de Fenerbahce. Les gaziers ont fait preuve de patience pour remporter ce match. L’heure est à présent à la récupération avant de se projeter plus sérieusement sur la finale de coupe de France. Une deuxième finale de coupe, un rendez-vous important pour le GFCA, tenant du titre. Peut-être même le rendez-vous de l’année laissait entendre récemment le président Antoine Exiga.