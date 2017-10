Volley-ball, le GFCA veut aller plus haut

Après la finale manquée de supercoupe contre Chaumont, le GFCA entame son championnat au Palatinu contre Poitiers. Un adversaire de taille pour entamer un parcours que chacun espère exceptionnel.

Le GFCA entame son championnat à domicile. Il accueille pour ce match d’ouverture l’équipe de Poitiers. Un adversaire habitué à jouer les premiers rôles dans cette compétition. Un adversaire de qualité qui devrait donner le ton de cette nouvelle saison que les spécialistes annoncent disputées. Les ajacciens ne disposeront pas pour cette première de l’ensemble de leurs forces puisque Takaniko et Lacassie sont forfaits.

Malgré cela, le Gazelec reste ambitieux. « On sait qu’il ne faut pas passer à côté de ce premier match. Nous sommes attendus et il nous faudra répondre présent » indique Fred Ferrandez, l’entraineur ajaccien. Poitiers sera c’est certain en course pour les play-offs. L’équipe a enregistré durant l’intersaison le renfort de plusieurs internationaux. « Il faut faire une bonne entame de championnat pour ne pas douter d’entrée et surtout imposer notre rythme » précise encore l’entraineur du GFCA.

Refaire la même saison que l’an dernier serait exceptionnel

Le « Gaz » s’est donné les moyens, malgré quelques tracas financiers, de bâtir une équipe compétitive. « On a baissé notre budget. On a recherché les meilleures solutions pour être performants. C’est le terrain qui parlera. Nous avons apparemment une équipe très soudée avec des joueurs de métier. Nous avons changé 4 joueurs sur un groupe de 12. Le Gazelec vise dans un premier les play-offs. En coupe de France nous essaierons de défendre notre titre. C’est une compétition qui nous tient à cœur. Idem en coupe d’Europe. Nous étions en ¼ de finales l’an dernier. On visera les ½ cette année » indique Antoine Exiga le président du GFCA.

Antoine Exiga : "Refaire la même saison que l’an dernier serait exceptionnel" Copier

Un président qui en coulisse se préoccupe encore et toujours du devenir du club. Assurer le quotidien, se projeter sur l’avenir, c’est le pain quotidien d’Antoine Exiga qui cherche plus que jamais des partenaires pour continuer à aller de l’avant. Les aides des collectivités revues à la baisse ces derniers mois n’ont en rien facilité la tâche d’un club professionnel malgré tout ambitieux.