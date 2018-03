Cannes, France

Le Racing Club de Cannes ne lâche rien. Les volleyeuses cannoises ont battu Nantes ce samedi soir (3 sets à 0) dans le cadre de la 20e journée de Ligue A féminine. Bien décidé à ferrailler avec le leader Béziers jusqu'à la fin de la saison régulière, le Racing confirme qu'il est en phase avec ses ambitions. Regagner des titres !

Mis à part la défaite dans le derby face au Cannet (0-3) et le revers contre le leader biterrois (2-3), les filles de Riccardo Marchesi filent à un train d'enfer en 2018. La victoire acquise, avec sérénité et sérieux, contre les Nantaises permet au RCC de mettre la pression sur Béziers qui joue plus tard dans la soirée.

RC Cannes - Nantes : 3-0

1er set : 25 -15

-15 2e set : 25 -21

-21 3e set : 25-11

Un premier choc en coupe de France

Pour son prochain match, le Racing Club de Cannes va croiser son plus sérieux rival de la saison... Béziers ! Les deux premières équipes du championnat vont s'affronter en finale de la coupe de France le 10 mars prochain. Les Cannoises n'ont plus soulevé le trophée depuis 2016.