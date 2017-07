Volley-ball : Le Racing Club de Cannes taillé pour gagner !

Après une saison blanche, le Racing Club de Cannes entend reprendre le leadership du volley-ball féminin français. Le club le plus titré du sport tricolore n'a rien gagné en 2017, une première depuis vingt-trois ans. Les arrivées d'un nouvel entraîneur et de sept recrues illustrent cette ambition.

Le Racing Club de Cannes va-t-il redevenir cette machine à gagner ? C'est l'ambition affichée par les dirigeants du club le plus titré du sport français (2 Ligue des Champions, 20 titres de Champion de France et 19 coupes de France). Car pour la première fois depuis vingt-trois ans, le club n'a remporté aucun titre et ne participera pas à une coupe d'Europe.

Pour cela, l'équipe cannoise a été largement remaniée et le staff étoffé. Le départ de Laurent Tillie acté (pour se consacrer à 100% à l'équipe de France masculine), l'arrivée de l'entraîneur italien Riccardo Marchesi a été rapidement annoncé par le Racing. Titré en Italie et en France (notamment une coupe de France avec Le Cannet), il a pour mission de redorer le blason du RCC.

Le RCC veut redevenir une machine à gagner - Reportage Jean-Baptiste Marie. Copier

Sept nouvelles recrues

Seulement cinq joueuses de la dernière équipe cannoise ont été conservées. Marchesi et ses dirigeants ont enrôlés sept nouvelles volleyeuses. Et pas des moindre ! L'attaquante italienne Nadia Centoni revient sur la Croisette. Au Racing de 2007 à 2014, elle quitte le club turc de Galatasaray pour retrouver Cannes et assurer le rôle de capitaine.

Nadia Centoni, sous les couleurs de l'Italie en 2014, retrouve Cannes. © AFP - OLIVIER MORIN

Les Françaises ne sont pas en reste au club du président Pesce, qui a succédé à l'emblématique Anny Courtade l'an dernier. En effet, le Racing Club de Cannes a enrôlé la capitaine des Bleues : Cristina Bauer, et la grand espoir du volley féminin français : Helena Cazaute. Le championnat de France de Ligue A féminine reprendra le 14 octobre prochain.

Agostino Pesce, Président du Racing Club de Cannes. Copier

Elles arrivent

Helena Cazaute (19 ans, ex-Béziers, grande espoir du volley français)

(19 ans, ex-Béziers, grande espoir du volley français) Ljiljana Rankovic (24 ans, ex-Le Cannet, Serbe)

(24 ans, ex-Le Cannet, Serbe) Briana Beamish (24 ans, Canadienne)

(24 ans, Canadienne) Cristina Bauer (29 ans, ex-River Volley Piacenza, capitaine de l'équipe de France)

(29 ans, ex-River Volley Piacenza, capitaine de l'équipe de France) Angie Bland (32 ans, ex-Mulhouse, internationale belge)

(32 ans, ex-Mulhouse, internationale belge) Jole Ruzzini (33 ans, ex-Flero, Italienne)

(33 ans, ex-Flero, Italienne) Nadia Centoni (36 ans, ex-Galatassaray, Italienne)

Elles sont restées