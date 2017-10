Volley-ball : les panthères de Chamalières retrouvent l'élite avec l'accent américain

Les Chamaliéroises n'auront attendu qu'une petite saison avant de retrouver le Top 12 du volley-ball français. Si l'effectif a été profondément remanié et étoffé, l'esprit famille du club perdure avec ambition et passion.

C'est le genre de filles qui vous redonnent le moral, même lorsque le ciel est gris. Une joie communicative qui fait partie de l'ADN du Volley-Ball Club de Chamalières. Elles ont beau être nouvelles et venir d'horizons différents, l'intégration dans la famille VBCC est aussi naturelle qu'instantanée. L'effectif 2017-2018 a pourtant été profondément remanié pour ce retour dans l'élite. La première saison chez les grandes s'est soldée par une relégation. Cet échec relatif a surtout permis au club de grandir en accéléré avec un appétit d'ogre. Les panthères ont tout croqué sur leur passage et remporté une Coupe de France Fédérale et le titre de championnes de France Elite (2e division). Deux trophées qui ont couronné une saison terminée en boulet de canon.

Un VBCC à la sauce barbecue

Chamalières cultive toujours sa singularité dans la paysage du volley français en véhiculant des valeurs fortes, au delà du sportif. Famille, diversité, tolérance et spectacle. C'est dans cet esprit que l'effectif a longtemps été construit autour d'une ossature d'internationales africaines. Mais cette saison, changement de continent. Direction les États-Unis. Elles sont désormais quatre joueuses outre-Atlantique à porter les couleurs chamaliéroises. Un exode auquel l'élection de Trump n'est pas complétement étrangère. Le VBCC à la sauce barbecue est agrémenté d'une Brésilienne, d'une Tchèque, d'une Monténégrine, d'une Camerounaise et de trois Françaises. Un groupe cosmopolite qui a fière allure, mais l'objectif prioritaire sera d'assurer le maintien le plus rapidement possible. La président Mylène Toubani-Bardet aborde ce retour dans l'élite avec une énergie décuplée.

Un stage très prometteur aux Baléares (Espagne) a permis de conclure une préparation sous forme de montée en puissance pour le groupe. Toujours entrainées par Atman Toubani, les panthères sont prêtes à en découdre. Si le championnat de Ligue A débute ce vendredi avec deux rencontres (Cannes - Vandœuvre Nancy et Saint-Raphaël / Le Cannet), elles devront patienter jusqu'à lundi (16 octobre) prochain et un déplacement à Mulhouse, le tenant du titre. Le public auvergnat retrouvera ses favorites le samedi suivant (21 octobre). Ce sera à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Au lendemain du match de basket-ball masculin entre Vichy Clermont Métropole et Quimper (Pro B). Une double soirée "US Party" assaisonnée du musique country, de Hip-hop et d'un concert d'AC/DÇU. Show devant...

Le calendrier de la phase aller pour les panthères de Chamalières