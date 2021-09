Volley-ball : les panthères de Chamalières veulent rugir plus fort

Les volleyeuses de Chamalières s'apprêtent à disputer une 6ème saison consécutive (*) dans l'élite du volley-ball français. Le championnat de Ligue A reprendra le samedi 9 octobre à domicile contre les Provençales du Pays d'Aix-Venelles. En attendant, les panthères se préparent (et plutôt bien) et le club continue de se structurer.

Nouveau logo, nouvel équipementier, nouveau bus, nouveaux partenaires : le VBCC grandit sans brûler les étapes. L'ambition sportive est d'abord de se maintenir le plus rapidement possible. Et pourquoi pas viser plus haut pour cette équipe au fort accent cubain cette saison. La présidente de VBCC, Mylène Toubani-Bardet, est plus que jamais déterminée et ambitieuse.

Mylène Toubani-Bardet rugit à la tête des panthères de Chamalières © Radio France - Eric Le Bihan

France Bleu - Votre club continue de poser des fondations solides pour s'inscrire dans la durée. Ca peut vous mener où ?

Le plus haut possible (grand sourire). Vous vous rendrez compte que sur le volet féminin, les équipes sont somme toute, malgré des budgets qui vont encore du simple au double, voire deux fois et demi notre budget à nous, et bien on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de différence dans le niveau de jeu. On sait qu'avec prudence, patience et détermination, en franchissant étape par étape, on va réussir à franchir ces différents paliers.

Les panthères posent devant leur nouveau bus logoté (Voyages Coudert) - © VBCC

Pour certains grands clubs, cela peut peut-être faire sourire, mais avoir notre premier bus logoté, c'est une grande fierté pour nous

A part l'identité et l'ADN du club et ses valeurs, beaucoup de choses sont en train de changer.

Aujourd'hui, on a franchi encore un palier, c'est important. Changer d'équipementier, ça donne une visibilité différente. Changer de charte graphique, les mots ont de l'importance. On veut rugir ensemble et marquer la légende, donc ça change et l'objectif et le développement du club. C'est très important pour nous. Le but, c'est d'avoir une identité. Pour vous, pour certains grands clubs, cela peut peut-être faire sourire, mais avoir notre premier bus logoté, c'est une grande fierté pour nous. Et c'est une nouvelle étape qu'on vient de franchir ensemble.

Je pense qu'on commence à s'inscrire dans l'histoire du sport féminin en Auvergne

Se faire une place et exister dans le paysage du sport collectif en Auvergne, c'est un défi prioritaire pour vous ?

Oui, c'est important. Je pense que maintenant, on existe. Il y a six ans, quand on est monté en première division, on demandait à nos partenaires "Est ce que vous connaissez le VBCC?" On va dire qu'un sur trois en avait entendu parler et connaissait. Maintenant, vous demandez à n'importe qui, il connait les Panthères et le VBCC. Cette notoriété, on l'a mais il faut la travailler et la développer. On a encore une grande marge de progression. Nos garçons sont très présents. Et puis les filles, à travers Sport Féminin and Co, notamment, je pense qu'on commence à s'inscrire dans l'histoire du sport féminin en Auvergne.

Justement, où en est le projet de centre de formation partagée ?

On continue de travailler. Nous recherchons toujours un lieu idoine, où nous pourrions nous unir pour pouvoir travailler toute la partie préparation physique, préparation mentale, hébergement, restauration... Donc, on cherche cette pépite et on est en train de construire un projet pour pouvoir identifier les cinq clubs féminins et évoluer à moyens termes sur ce sujet qui est très, très important pour le développement des structures.

(*) Le club de Chamalières a connu sa première montée historique en 2015 avant de redescendre la saison suivante, puis de remonter dans la foulée.