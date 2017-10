Volley-Ball Ligue A : confirmation attendue pour le VNVB

Après avoir fourni un match référence avec la victoire contre le champion de France en titre, Mulhouse (3-1), le VNVB doit maintenant enchaîner. Les nets progrès affichés dans le jeu et sur le plan mental par les Vandopériennes depuis le début de saison demandent confirmation.

En s’imposant de la plus belle des manières face au champion de France en titre et au récent vainqueur de la Supercoupe, Mulhouse (3-1), le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) a frappé un grand coup. Techniquement, tactiquement et mentalement, Alexia Djilali et ses coéquipières ont montré qu’elles pouvaient être à la hauteur des meilleures équipes :

Depuis quatre saisons que je suis au club, nous n’avions jamais battu Mulhouse. Et si nous avons réussi à créer cet exploit, c’est peut-être aussi parce qu’on y a cru. Le match de Cannes lors de la première journée a été un élément déclencheur pour croire en nos forces et cela s’est vu contre Mulhouse.»

Alexia Djilali (à gauche sur la photo) a été performante contre son ancienne équipe, Mulhouse - @CSPHOTO

La confiance fait désormais partie des atouts de ce VNVB au nouveau visage. Solidaires quand il a fallu rester dans le match et intraitables au moment de conclure, une véritable révolution et évolution. «Le collectif est top. Nous avons prouvé que nous étions capables de garder la tête froide dans les temps faibles, un progrès par rapport au match de Cannes, insiste Alexia Djilali.»

Toutes ses bonnes dispositions, le VNVB doit maintenant les entériner. Même si le calendrier lui réserve quelques adversaires coriaces en ce début de saison, après Cannes et Mulhouse, deux déplacements de suite se présentent : à Nantes et à Paris St-Cloud. Une occasion rêvée pour les Panthères Roses et Noires de griffer et de laisser leur trace.