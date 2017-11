Volley-Ball Ligue A : contre Quimper, le VNVB doit être au rendez-vous

Ce samedi 20h00, le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball accueille Quimper. Une rencontre à bien négocier pour les panthères roses et noires afin de mettre de la distance au classement avec la formation bretonne et emmagasiner la confiance pour aborder la suite.

La venue de Quimper ce samedi à 20 heures au Parc des sports de Vandoeuvre est à considérer pour le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) comme un premier tournant de cette phase aller. Au classement, le VNVB possède un point d’avance sur les Quimpéroises. Les Vandopériennes qui restent sur trois défaites de suite (Paris-St-Cloud, Le Cannet et Béziers) doivent retrouver le chemin du succès : «il faut éviter de se mettre la pression malgré l’enjeu et le fait que nous jouions à domicile, insiste Florentina Nedelcu, entraîneur adjoint du VNVB. La priorité est de rester sereines et jouer avec le même état d’esprit que nous avons démontré face à des adversaires qui nous étaient pourtant supérieures.»

Rusena Slancheva devra montrer la voie du succès à ses coéquipières © Maxppp - @CédricJacquot

Pour ne pas manquer la marche, le VNVB devra imposer son jeu et non suivre celui de son adversaire. L’équipe a montré qu’elle en était capable, reste désormais à tenir la distance et gagner en régularité. Le VNVB doit être prêt maintenant. Avant la trêve des confiseurs, le calendrier lui offre des confrontations largement à sa portée : Quimper, Chamalières, Evreux, Venelles et St-Raphaël, une série positive serait la bienvenue pour passer les fêtes au chaud.