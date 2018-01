Vandœuvre-lès-Nancy, France

Le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) et le Volley-Ball Nantes se retrouvent ce samedi à 20 heures pour une opposition qui s’annonce indécise. Les deux équipes possèdent le même nombre de points (13) et sont proches de la première partie du classement.

Seul le succès permettra au vainqueur de faire la culbute et ainsi nourrir d’autres ambitions que le maintien. Radoslav Arsov, l’exigent entraîneur du VNVB croit aux possibilités de son équipe à condition de se forger un mental de gagnante : «les deux matchs à venir contre Nantes et Paris St-Cloud sont très importants pour nous. Ils vont conditionner beaucoup de choses pour la suite. Nantes est une équipe qui joue l’Europe et qui est construite pour accéder aux Play-offs. Son classement ne reflète pas ses qualités. Nous savons ce qui nous attend. Ce match, nous devons l’aborder sans pression tout en étant ambitieux, une qualité qui nous manque parfois.»

Radoslav Arsov veut que ses joueuses croient en leurs possibilités © Maxppp - @Cédric Jacquot

Un pic destiné à faire réagir certaines joueuses : «il y en a qui se contente de trop peu et qui lorsqu’elles jouent contre des gros adversaires n’assument pas leur responsabilité, peste Radoslav Arsov. Ce n’est pas ma mentalité. D’autant plus que l’équipe est capable de faire beaucoup mieux.» Les panthères roses et noires l’ont prouvé, reste maintenant à en prendre conscience. Le plus tôt sera le mieux.