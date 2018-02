Vandœuvre-lès-Nancy, France

Ce samedi (20h), le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) s’en va défier la formation de Quimper Volley 29. Pour les Vandopériennes, ce déplacement est le début d’une succession de duels contre des équipes à leur portée et elles seraient bien inspirées de l’emporter pour faire le plein de confiance et espérer une autre issue que le maintien : «Sur les trois prochains matchs, nous jouons clairement notre saison (Quimper, Chamalières et Evreux). Nous devons les gagner pour assurer tout d’abord notre maintien et ensuite penser à accrocher une qualification pour les playoffs, souligne la capitaine Isaline Sager Weider. Ce sont trois tournants difficiles qui nous attendent car la plupart des équipes de Ligue A sont proches les unes des autres. Nous devons garder les pieds sur terre et rester concentrées sur nos objectifs.»

Isaline sager Weider et ses partenaires débutent à quimper une série de rencontres importantes © Maxppp - @Cédric Jacquot

À Quimper, le mental sera sans aucun doute l’une des clés de la réussite du VNVB. Les Vandopériennes vont devoir garder la tête froide et rester disciplinées dans le jeu : «il faudra que nous soyons respectueuses du plan de jeu et des consignes, insiste Isaline Sager Weider. Nous devons aussi prendre une revanche sur notre adversaire qui nous avait battu à l’aller au terme d’un match disputé (1-3).» Les ressorts de motivation ne manquent pas. Il ne reste désormais plus qu’à sauter le pas pour le VNVB.

