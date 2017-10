Volley-Ball Ligue A : un VNVB au sang-froid

Ce lundi soir, le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball a signé sa deuxième victoire consécutive. Après Mulhouse, le VNVB est allé s’imposer à Nantes, 2-3. Grâce à cette performance, les Vandopériennes regardent vers le haut du classement et s’offrent un nouveau statut en Ligue A.

Après son probant succès face à Mulhouse (3-1), le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) devait confirmer ce lundi soir chez l’ambitieux VB Nantes. Mission accomplie pour le VNVB qui s’est imposé (2-3) après avoir fait parler son collectif. Malgré plusieurs changements, Isaline Sager-Weider et ses coéquipières ont su garder leur sang-froid au plus fort de la tempête nantaise :

Nous avons su rester soudées et les changements nous ont bien aidés à des moments clés du match. Nous sommes vraiment allées chercher le troisième set (24-26) alors que nous étions malmenées. Nous avons vécu le même scénario lors du tie-break où nous menions au score mais toujours sous la menace de notre adversaire. Le plus difficile est de conclure, nous l’avons fait.»

Sans être brillant, le VNVB a montré du caractère et de la détermination. Un autre visage qui vient s’ajouter à celui de la qualité de jeu affichée depuis le début du championnat : résultat, le VNVB démontre qu’il n’est plus à prendre à la légère et que désormais il compte bien s’inviter au festin des meilleurs :

Nous prenons goût à la victoire et nous croyons davantage à ce que l’on fait. Nous étions considérées comme le petit poucet de la Ligue A et aujourd’hui cette tendance évolue. Nos adversaires nous prennent désormais au sérieux, cela nous donne plus de légitimité et nous rend plus fortes dans les jeux décisifs.»

Le classement du VNVB est sur le site de la LNV

Moins timide, plus audacieux, le VNVB est passé de l’adolescence à l’âge adulte. Parmi les nombreuses raisons qui expliquent cette métamorphose, il y a l’arrivée de joueuses n’ayant jamais connu pour la plupart d’entre elles le championnat de France. Un détail d’une grande importance qui permet aujourd’hui au VNVB de jouer les yeux dans les yeux et sans complexes contre n’importe quels adversaires.