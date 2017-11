Volley-Ball Ligue A : VNVB, c’est grave docteur ?

Quimper, un concurrent direct au maintien du VNVB est venu s’imposer au Parc des Sports de Vandoeuvre (1-3). Une fâcheuse défaite qui plonge les Vandopériennes à l’avant dernière place du classement. Au-delà de cette désillusion, le VNVB a montré des signes inquiétants de fébrilité.

Le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) a manqué un rendez-vous important contre Quimper. Battues logiquement (1-3), Isaline Sager-Weider et ses coéquipières se retrouvent en position inconfortable au classement en occupant l’avant dernière place. Ce revers étale surtout une incompétence à se montrer psychologiquement à la hauteur de l’événement : «nous sommes dans une spirale compliquée et nous devons tous assumer notre part de responsabilité, lâche Radoslav Arsov, le coach du VNVB. Ce match contre Quimper a montré notre incapacité à gérer le stress, les émotions et la pression. Et pourtant, nous avons beaucoup insisté sur tous ces aspects depuis 10 jours.»

A l'image d'Amanda Benson, le VNVB s'est retrouvé à terre contre Quimper - @CSPHOTO

Contre les Bretonnes, le VNVB a donc grillé un premier joker. Une nouvelle échéance fondamentale attend les panthères roses et noires vendredi chez la lanterne rouge, Chamalières (20h00). D’ici là, il faudra laver les têtes et passer l’obstacle nantais en Coupe de France ce mardi soir au Parc des Sports de Vandoeuvre (20h00) afin de ne pas se présenter en victime en fin de semaine dans le Puy-de-Dôme.