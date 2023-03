Volley-ball : Nantes Rezé et Saint-Nazaire fin prêts pour les play-offs

La saison régulière de ligue A de volley-ball s'est achevée ce samedi par une double victoire de Nantes Rezé et Saint- Nazaire. Nantes Rezé s'est imposé 3 sets à 2 à Tourcoing et termine 2e au classement derrière Tours. Les promus Nazairiens ont battu Narbonne sur le même score de 3 sets à 2. Ils sont 6e. Les deux clubs joueront donc les quarts de finale des play-offs. Nantes affrontera Sète à partir du 8 avril. Et Saint-Nazaire Chaumont. Les quarts de finale se jouent au meilleur des 5 matchs.

