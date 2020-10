Volley-Ball : réaction attendue en urgence pour le GFCA

Le GFCA est tombé sur deux gros os pour cette nouvelle saison de ligue A. Deux pointures et deux défaites. L’une à domicile contre Poitiers en ouverture de championnat, la deuxième en déplacement à Chaumont. Deux défaites qui pour autant n’ont rien de catastrophique, sauf à sombrer une troisième fois lors de la prochaine journée contre Cambrai, promu cette année au plus haut niveau. “Nous avions fait contre Poitiers une entame de match très intéressante, mais il nous a manqué, je crois un peu de jus pour finir le match. C’est quand même encourageant au regard de notre préparation de saison tronquée. De nombreux problèmes, dont des cas de Covid, se sont succédés. Mais ce n’est pas une excuse” précise Antoine Exiga. Le président du GFCA se veut optimiste malgré tout, et même si son équipe est tombée une fois encore à Chaumont pour ne pas avoir su peut-être maitriser ses nerfs.

Avec un effectif remanié à 80%, les ajacciens pouvaient-ils vraiment prétendre autre chose lors de ces deux premières journées de compétition contre deux grosses cylindrées ? L’objectif du club est clairement établi. Le GFCA ne prétendra à autre chose cette année que le maintien en ligue A. L’entame de saison est donc poussive. Mais l’équipe a besoin de temps pour parfaire son jeu. Un temps précieux mais pas forcément disponible. Au sortir de ces deux premières défaites, les “gaziers” doivent réagir. Et cela passera par un premier succès lors de la prochaine journée, au Palatinu, contre Cambrai, un promu à prendre au sérieux.