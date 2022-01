Volley-ball : Tours réalise un exploit en coupe d'Europe face au Modène d'Earvin Ngapeth

Dans l'ambiance magnifique de la salle Grenon, les joueurs du Tours Volley-Ball ont réussi l'exploit de s'imposer face à Modène ce mercredi 12 janvier lors du match aller des huitièmes de finale de la CEV Cup, la seconde compétition européenne en terme de niveau. Ce n'est pas une victoire à l'arraché. Les Tourangeaux y ont mis la manière et remporte le match 3 sets à 1 (22-25, 25-23, 27-25, 25-19).

Malgré la jauge de 2.000 spectateurs, les volleyeurs tourangeaux ont communié avec leur public. © Radio France - Chadi Yahya

Pourtant, rien ne laissait présager un tel scénario. Avant le match, Dominique, un supporter de 65 ans, n'y croyais pas : "Je ne vais pas parier, mais pourquoi pas." Le TVB n'avait pas joué depuis bientôt un mois à cause de plusieurs cas de Covid-19 dans l'effectif. Ce dernier a également été modifié avec le départ de deux joueurs (Kamil Baranek et Zouheir El Graoui) et l'arrivée de deux autres (Luciano Palonsky et Geraldo Graciano).

Une équipe remplie de grands noms

En plus de cette préparation mouvementée, le Tours Volley-Ball avait fort à faire en affrontant Modène. L'équipe italienne est remplie de grands noms du volley-ball tels que Yoandi Leal, Bruno Rezende (le fils de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France), Abdel-Aziz Nimir et bien évidemment Earvin Ngapeth, qui faisait son retour en terre tourangelle.

Earvin Ngapeth n'a pas réussi à s'imposer pour ses retrouvailles face au Tours Volley-Ball. © Radio France - Chadi Yahya

Avant le début du match, le champion olympique qui a débuté sa carrière professionnelle à Tours s'est d'ailleurs vu remettre les clés de la ville par Eric Thomas, l'adjoint en charge du sport à mairie de Tours. Ce qui lui a valu d'être acclamé par le public du TVB.

Beaucoup de souvenirs

Anatole, un jeune garçon de 14 ans, était venu spécialement pour lui. Il n'est pas déçu. "Franchement, il a bien joué, je suis super content de le voir, c'est juste fou, j'ai gardé beaucoup de souvenirs", dit-il avec un maillot de l'équipe de France floqué au nom de Ngapeth sur le dos. En revanche, sur le terrain, le français de Modène n'a rien pu faire.

Le Tours Volley-Ball a réussi à remporter plusieurs points après des longs échanges. © Radio France - Chadi Yahya

Après un premier set serré, mais remporté par Modène sur le score de 25 à 22, le Tours Volley-Ball s'est remis sur le bon chemin dans la deuxième manche remportée 25-23. Le troisième set a d'abord été à sens unique en faveur du club italien. Mais bien emmené par le bosniaque Zeljko Coric, élu meilleur joueur de la rencontre, et par Kévin Tillie, le français champion olympique, le TVB a réussi à remonter au score et à s'imposer 27 à 25.

Conscient de l'exploit accompli

Enfin, dans le quatrième et dernier set, les Tourangeaux n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires en creusant l'écart dès l'entame. Présentes sur le terrain, les nouvelles recrues se sont bien acclimatées.

Les Tourangeaux ont contré les ambitions de Modène. © Radio France - Chadi Yahya

Les joueurs de Marcelo Fronckowiak n’ont pas tremblé et à la fin, le TVB s'est imposé 25 à 19 pour conclure la partie. "C'est un ensemble, il y a la motivation et très sincèrement, ça s'entraîne bien", estimait fièrement l'entraîneur brésilien après la rencontre. Que ce soit le staff, les joueurs ou les supporters, tout le monde était conscient de l'exploit accompli à la fin du match.

Une belle récompense

Romain est venu d'Angers pour assister à la victoire tourangelle. L'homme de 30 ans ne veut pas laisser le contexte sanitaire gâcher la fête : "C'est cool, Tours est au rendez-vous. Après, il y a le masque… Malheureusement, on ne peut pas commander de boissons, ça manque un peu, mais l'ambiance est là. C'est top."

Le TVB a laissé exprimé sa joie à la fin du match. © Radio France - Chadi Yahya

La salle Grenon, qui peut aller jusqu'à 3.000 spectateurs était d'ailleurs limitée à une jauge de 2.000 personnes. Mais c'est une belle récompense estime Marcelo Fronckowiak : "Le public fidèle de Tours Volley-Ball mérite des prestations comme ça parce que c'est un endroit où il y a une vraie culture de volley."

Après un tel résultat, il ne reste plus qu'à célébrer. "On va boire un coup, bien sûr, on va fêter cette victoire", affirme l'entraîneur. Une fête dans la sobriété et avec la tête déjà tournée vers les prochains matches. Samedi, le TVB, troisième en championnat, recevra Chaumont, quatrième. Les volleyeurs tourangeaux se rendront ensuite à Modène pour le match retour des huitièmes de finale de la CEV Cup, avec l'espoir de se qualifier pour les quarts de finale et revivre un match européen à Grenon.