Ajaccio, France

Le GFCA s’impose au Palatinu. C’est ce que l’on retiendra essentiellement de la 12e journée du championnat de ligue A de volley-ball. Une victoire qu’il a fallu aller chercher face à Toulouse, lanterne rouge de la compétition. Tout s’est joué au tie-break à l’issue d’un match, disons-le, poussif. Un premier set perdu, beaucoup d’errements en défense. Le GFCA s’est fait peur mais s’adjuge au final un succès qui fait le plus grand bien. Fréderic Ferrandez, l’entraineur ajaccien, est passé par toutes les émotions à lors de cette soirée : « On a souffert. On n’a pas réussi à mettre notre jeu en place. Toulouse nous a posé beaucoup de problèmes au service. Nous avons offensivement manqué d’impact. Tout cela fait donc un match très équilibré. On aurait dû plier le match plus vite. Mais on est content de la victoire. Elle est très importante. Tous les joueurs ont été utilisés. Ils nous ont permis de prendre les deux points de la victoire »