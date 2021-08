Le volleyeur Benjamin Toniutti, médaillé d'or olympique à Tokyo, honoré à Pfastatt

Benjamin Toniutti, le capitaine de l’équipe de France de volley, médaillé d’or olympique à Tokyo, sera honoré ce jeudi soir par la commune de Pfastatt. Une réception est organisée pour saluer sa médaille, à l'hôtel de ville de cette commune de 10.000 habitants, où il a grandi et où réside ses parents.

Il passe quelques jours en leur compagnie en Alsace avec sa femme et ses deux enfants, avant d’enchaîner sur les championnats d'Europe masculin de volley-ball du 1er au 19 septembre.

On sent qu'on a un peu marqué l'histoire

Une médaille d’or olympique ça vous change un peu la vie, pourtant le capitaine de l'équipe de France est habitué aux titres : il a décroché cette saison la Ligue des champions de volley avec son club polonais, mais l’or olympique a encore une autre saveur. Benjamin Toniutti confie qu'il a reçu beaucoup de messages de sympathie. "On sent qu'on a marqué un peu l’histoire" dit-il, pour lui cette médaille d'or "ce sera un moment gravé à jamais."

Ses parents sont ravis de retrouver Benjamin et les siens pour quelques jours de vacances. Fiers aussi, à l'image de son papa Maurizio qui l'a entraîné à ses débuts dans le club de Wittenheim, puis à Pfastatt où il évoluait avec sa sœur Rina l'ainée et son frère cadet Florent. Ce jeudi soir, c’est toute la ville de Pfastatt qui honorera cette famille de volleyeur, et son désormais plus illustre représentant Benjamin Toniutti.