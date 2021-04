Volley : des cas de Covid-19 mettent fin prématurément à la saison historique de Terville-Florange

Les vacances sont arrivées plus tôt que prévu ! Les volleyeuses du Terville-Florange OC (TFOC) ne disputeront pas leur 28e et dernier match de la saison de Ligue A féminine, ce 21 avril, à Paris.

L'équipe est à l'isolement après la découverte de quelques cas de Covid-19 chez les joueuses. Et impossible de reprogrammer cette rencontre plus tard puisque le championnat doit, sur injonction de la fédération internationale, s'arrêter le 25 avril au plus tard.

Le meilleur classement de l'histoire du TFOC

Une dernière victoire, ou défaite, n'aurait pas changé grand chose. Le TFOC était déjà assuré de terminer sixième sur quinze. La plus belle performance de l'histoire du club, promu en élite en 2018, l'un des plus petits budgets de Ligue A.

On a donné d'avantage de moyens à la structure pour que le club soit plus pro, l'encadrement soit plus performant. On a investit pour que l'équipe travaille plus et mieux. Daniel Mroczkowski, président du TFOC

Inarrêtable en février et mars, quand il a remporté sept victoires à trois points et ne s'est incliné que contre l'écrasant champion mulhousien, le TFOC a par moment occupé une des cinq premières places, qualificatives pour la coupe d'Europe. Il a caressé ce rêve jusqu'à ces derniers jours mais l'a vu s'envoler après une dernière défaite à Chamalières, le 17 avril.

En début de saison, on aurait dit oui à une sixième place. On peut nourrir quelques regrets mais ce sont des sentiments de riches et on n'est pas habitué à ça. On se dit qu'il n'y a que cinq équipes meilleures que nous, et pas de beaucoup. Daniel Mroczkowski

Malgré l'absence de ventes de billets, et la perte de quelques partenaires privés, le TFOC s'en est aussi bien tiré financièrement. Le budget prévisionnel pour la saison prochaine, présenté à la direction de contrôle et de gestion de la ligue de volley, est à peu près équivalent à celui de la saison qui vient de s'achever : autour de 730.000 euros