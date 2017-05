Volley féminin : c'est l'année ou jamais pour l'ASPTT Mulhouse

Les volleyeuses de l'ASPTT Mulhouse disputent la finale du championnat de France de Ligue A ce samedi après-midi contre le Cannet à la salle Coubertin à Paris. Elles n'ont jamais remporté ce titre. Elle ont échoué à huit reprises en finale.

Elles veulent enfin être championnes de France. Après cinq ans d'absence, les volleyeuses de l'ASPTT Mulhouse sont de retour en finale. Elles affrontent le Cannet en finale de la Ligue A ce samedi après-midi à la salle Coubertin à Paris (17h30). Ce serait leur premier titre. Elles ont échoué à huit reprises en finale, à chaque fois contre Cannes, leur ennemi numéro un.

"Il faut juste tout donner"

La libéro de l’équipe, Léa Solder, vivra sa première finale. "Je vais tout découvrir. Je sais qu'il y aura de la pression. C'est génial. J'aurais pas pu espérer mieux comme parcours cette année" dit-elle. Maeva Oerlé, 25 ans et membre de l’équipe de France, a déjà connu une finale quand elle jouait avec le Cannet il y a deux ans. Mulhousienne depuis cette saison, elle sait qu’une finale, c’est un moment très particulier : "_C'est sûr c'est différent. Déjà on est en terrain neutre. Donc aucune des deux équipes n'a vraiment ses repères. Je connais déjà cette salle de Coubertin et quand elle est remplie, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que c'est des moments très forts et il faut réussir à les gérer. il faut juste tout donner, rien regretter et tout lâche_r".