Volley : l'ASPTT Mulhouse championne de France, après son succès à Béziers

L'ASPTT Mulhouse a assuré son deuxième titre de champion de France (après 2017) ce samedi en gagnant 3 sets à 1 chez le deuxième Béziers, au terme d'un match épique. Il a été interrompu pendant plus d'une heure à cause d'une fuite dans le toit.

Une seule défaite en championnat

Ce titre est amplement mérité avec 25 succès en 26 journées (il reste deux matchs à domicile la semaine prochaine). Les joueuses de François Salvagni ont survolé la saison, ils restent sur une série en cours de 18 victoires de rang.

Comme il n’y a pas de play-offs cette année, la Ligue nationale de volley les a supprimés à cause de la crise sanitaire, les Mulhousiennes sont donc sacrées à deux journées du terme.

Et pourtant, tout n'a pas toujours été rose. Le coach adjoint Christophe Magail a été absent deux mois, opéré d’une tumeur au cerveau. La capitaine Leandra Olinga Andela s’est rompu les ligaments du genou.

Mais encadrée par l’expérimenté Cristina Bauer, la jeune équipe – 25 ans de moyenne d’âge – a surmonté ses épreuves pour voler vers le titre de championnes de France, le deuxième donc du club mulhousien après 2017.

Le doublé avec la Coupe de France ?

Même sans leur fidèle public, les volleyeuses de l’ASPTT visent maintenant le doublé à domicile. Le Final Four de la Coupe de France se jouera au palais des sports de Mulhouse les 24 et 25 avril. En demi-finale, les Haut-Rhinoises affronteront d’ailleurs à nouveau Béziers, leur adversaire le plus coriace en championnat.