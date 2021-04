Volley : l'AS Cannes s'impose face à Chaumont et s'offre une belle

Battu au match aller à Chaumont, l'AS Cannes devait remporter cette finale retour pour s'offrir un match d'appui ce dimanche. Mission accomplie, et de quelle manière ! Dans un Palais des Victoires à huis clos mais "ambiancé" par les cris d'une cinquantaine de bénévoles et proches des joueurs, et surtout les tambours d'une troupe de Batuka, les Cannois ont joué avec le cœur et les tripes pour emmener Chaumont dans un match 3 ce dimanche pour décider du futur champion de France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Trois premières manches très accrochées

Les joueurs de Luc Marquet démarraient bien et se détachaient au début du premier set. Avant finalement de céder devant la puissance des visiteurs, qui disputent la finale de Ligue A pour la quatrième fois d'affilée, Chaumont faisait parler son expérience pour remporter cette première manche (25-23).

à lire aussi Volley : 11 ans après l'AS Cannes retourne en finale du championnat de France

Les deux équipes restaient au coude à coude dans le deuxième set. Mais l'AS Cannes accéléraient et enchainaient cinq points pour prendre les devants (17-14) et s'adjuger cette deuxième manche sur un ultime smash gagnant de l'arrière Aciobanitei (25-23). Les Dragons faisaient ensuite la course en tête dans le troisième set et prenaient même quatre points d'avance (18-14) pour finalement le remporter sans trembler (25-22).

Les Dragons enflamment le Tie-break

Scénario inverse dans la quatrième manche. C'est Chaumont qui reprenait du poil de la bête et s'envolait au score (8-3 puis 18-9) pour remettre les deux équipes dos à dos et régler l'histoire au tie-break (25-14). Il fallait donc avoir les nerfs solide dans ce cinquième set et les Dragons partaient mieux (4-1). Sans trembler, ils conservaient cette avance et maitrisaient les Haut-Marnais pour empocher cette 5e manche (15-12) et s'offrir un match d'appui ce dimanche, même heure, même endroit !

16 ans après son dernier titre, l'AS Cannes confirme en tout cas son retour au premier plan et peut devenir ce dimanche le club le plus titré du volley masculin français avec une dixième couronne. Ce serait un final en apothéose pour le coach Luc Marquet, qui va quitter son costume d'entraîneur après quatre saisons à la tête des Dragons.