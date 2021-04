Volley : l'AS Cannes sacré champion de France après un match fou !

Au terme d'un nouveau match fou au Palais des Victoires, l'AS Cannes remporte ce dimanche la super-finale face à Chaumont et conclut en apothéose une saison incroyable. Cette victoire au tie break offre à l'AS Cannes une 10e couronne nationale et permet à Luc Marquet de partir la tête haute.

Il faut décidément avoir le cœur bien accroché pour suivre les Dragons. Moribonds après deux premiers sets perdus, et donner pour mort, ils ont su rallumer la flamme et remporter le titre de Champion de France, 16 ans après le dernier. Comme la veille lors du match deux, les Cannois ont donc poussé Chaumont au tie-break et fait la différence au mental (23-25 / 15-25 / 25-16 / 27-25 / ). Après quatre ans à la tête de l'AS Cannes, l'entraîneur Luc Marquet peut être fier du chemin parcouru et peut partir la tête haute. Le coach avait annoncé son départ à l'issue de cette saison et ses joueurs lui ont offert la plus belle des sorties.

Cannes s'accroche

Dans la première manche, Chaumont prenait tout de suite les devants et se détachait au score. Quelques inspirations offensives permettaient aux Cannois de revenir à hauteur (15-15). Mais la solidité des Haut-marnais faisait la différence et ils empochaient ce 1er set (25-23). La supériorité des visiteurs se confirmaient dans la deuxième manche.

Les points s'enchaînaient et on sentait la flamme rouge et blanche s'éteindre petit à petit. Quelques services manqués permettaient aux joueurs de Luc Marquet de rester au contact. En vain. Chaumont gardait la main sur ce deuxième set (25-15). Mais plutôt que de lâcher, les Dragons mettaient toute leur énergie pour revenir dans le match et remporter assez facilement la troisième manche (25-16). Le début de la "remontada" ?

Un quatrième set irrespirable

D'abord lâché dans la quatrième manche, Cannes recollait et passait même devant (11-10). Mais l'expérience des Haut-marnais, qui disputaient leur quatrième finale de suite, leur permettait de reprendre l'avantage en fin de set. Les Dragons, dos au mur, sauvaient trois balles de match avant d'empocher la mise sur leur première balle de set (27-25). Le tie-break s'annonçait bouillant !

Il le fût. Les deux équipes se rendaient coup pour coup et personne ne pouvait prédire qui allait faire la différence. Le bruit redoublait dans le Palais des Victoires. Les tambours faisaient trembler nos coeurs. A moins que ce ne soit l'énergie déployait par le squad cannois ! Les Dragons crachaient du feu et finissaient par se détacher au score. Ils empochaient ce tie-break et le titre de champion sur leur deuxième balle de match (15-9)

La dernière de Luc Marquet

Deuxième de la phase régulière, huitième budget du volley français, l'AS Cannes peut être très fier de sa saison et de ce titre, qui valide tout le travail effectué depuis la descente en Ligue B en 2017. Du président Jérôme Rousselin au manager Arnaud Josserand, en passant par le coach Luc Marquet, c'est tout un club qui s'est remis en ordre de marche pour replacer Cannes tout en haut. Avec cette dixième couronne sur la tête, l'AS Cannes devient tout simplement le club le plus titré du volley français masculin. Chapeau !