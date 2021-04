Volley : l'AS Cannes premier club en France à rejouer devant ses supporters ?

Et si l'AS Cannes était le premier club en France à retrouver son public ? C'est en tout cas le souhait de ses dirigeants, qui s'activent depuis plusieurs jours pour obtenir l'autorisation d'accueillir 300 spectateurs le samedi 17 avril au Palais des Victoires pour la demi-finale retour de Ligue A. L'AS Cannes reçoit ce samedi Tourcoing en quart de finale retour et après sa victoire au match aller, le club pourrait valider sa place dans le dernier carré. Si ce n'est pas le cas, le club cannois assure qu'il tentera malgré tout d'organiser un match avec du public d'ici cet été.

Des caméras thermiques pour surveiller la température corporelle

C'est un pari un peu fou, en plein 3e confinement, que s'est donc lancé le président de l'AS Cannes Jérôme Rousselin avec ses équipes. Alors qu'il n'existe à ce jour aucun protocole sanitaire dans le monde du sport pour l'accueil du public, le club a dû l'imaginer de A à Z. Jauge réduite à 10% pour le Palais des victoires, spectateurs regroupés dans une seule tribune, séparés de trois sièges (ou deux mètres), test négatif de moins de 72 heures exigé à l'entrée ou réalisable sur place, caméra thermique pour surveiller la température corporelle des spectateurs pendant la rencontre, sens de circulation, brigade anti-Covid pour faire respecter les gestes barrières...

ça fait du bien de rêver

Tout le dispositif imaginé est condensé dans un document d'une vingtaine de pages, transmis directement au Ministère des Sports. "On réalise une belle saison et on est tous très frustrés de ne pas pouvoir jouer devant notre public," explique le manager général Arnaud Jousserand. "Alors on essaye d'imaginer comment progressivement on va pouvoir retrouver nos supporters. Parce que ça ne va pas pouvoir se faire comme ça en un claquement de doigt. Il faut s'y préparer. Je sais bien qu'on rêve pour ce match du 17 avril mais ça fait aussi du bien de rêver".

Retrouver du public ? "C'est vital pour le volley"

Un rêve qui coûterait plus de 20.000 euros au club cannois s'il recevait le feu vert des autorités. Les 300 billets seraient distribués gratuitement aux abonnés et aux partenaires et il n'y aurait donc aucun rentrée billetterie sur ce match. Mais c'est donc un pari pour l'avenir alors que le volley pourrait difficilement se passer de recettes billetteries une 2e saison de suite. "Les entrées billetteries, les entrées buvettes et le merchandising qu'on réalise pendant les rencontres sont indispensables à notre modèle économique. On touche zéro avec les droits TV. Donc c'est vital de retrouver du public."

Dès le 17 avril ? L'AS Cannes attend la réponse du Ministère des Sports et de la préfecture des Alpes-Maritimes. La ville de Cannes et la Ligue nationale de volley soutiennent de leur côté cette initiative, qui pourrait faire boule de neige.