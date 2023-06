Volley : l'équipe de France s'incline (1-3) face à l'Argentine pour son premier match à Orléans

L'Arena de CO'Met n'a pas porté chance à l'équipe de France de volley. Ce mercredi soir, dans la salle orléanaise, les Bleus ont été battus par l'Argentine (22-25 / 26-24 / 25-21 / 25-20) malgré le soutien sans faille de leurs supporters.

Un premier set pour les Bleus, le reste pour les Argentins

Les Bleus peinent parfois à régler la mire sur leur service en début de partie. Mais ils restent au contact et recollent à 15-15. Portée par un public enthousiaste -qui a terminé la Marseillaise a capella-, l'équipe de France s'adjuge un premier set serré (22-25). Elle prend les commandes du deuxième set mais reste à portée de l'Argentine, qui finit par passer devant, 21 à 20. Malgré un très bon Boyer, les Bleus ne parviennent pas à renverser la situation et s'inclinent 26-24 dans le deuxième set.

Le troisième set commence et finit mal pour la France, l'Argentine creusant un écart de cinq points et gardant la maîtrise pour s'imposer 25-21. Sous pression, les Bleus donnent encore des points à l'adversaire dans le quatrième set. Une nouvelle fois, les Argentins prennent le large et s'imposent, pour le gain du set (25-20) et du match. Anaëlle, jeune supporter venue de Bretagne avec son école, n'en veut pas aux Bleus. "C'était super quand même" sourit-elle, perruque bleu-blanc-rouge sur la tête.

Un public bouillant et de connaisseurs

Dans la salle, de nombreux passionnés, pratiquant le volley en club. Certains sont venus d'Eure-et-Loir, d'autres de Touraine. "Une heure et demi, une heure 45 de route" estime Sandrine, de Nogent-le-Rotrou, qui a pris sa place dès qu'elle a su que la Ligue des Nations ferait étape à Orléans. "Comme on est adhérents, avec la Fédération, on a une petite ristourne (...) au début on avait pris que le match de l'équipe de France et finalement on a assisté aussi aux matchs de l'après-midi !" Sandrine est venue avec quelques amis de son club de volley, dont Stéphanie, qui voyait pour la première fois les Bleus "en présentiel. Devant la télé, on explose déjà de joie... mais là, dans la salle, dans le public, en réel, c'est totalement différent."