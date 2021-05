Volley : l'Evreux VB pour la montée en Ligue A ?

Les joueuses de l'Evreux VB ont leur destin entre leurs mains. Après la défaite de Saint-Dié en milieu de semaine face à Levallois, les Ebroiciennes ont une vraie carte à jouer ce samedi face à Quimper pour le sixième et dernier match des play-offs, et de facto, le dernier match de la saison.

"Un match à enjeu, serré"

C'est une émotion particulière qui règne au gymnase du Canada à Evreux. Le dernier entraînement de la saison avant le dernier match de la saison. "Je ne réalise pas trop que c'est le dernier entraînement", sourit Mathilde Walspeck. "En tout cas, l'excitation et la motivation montent pour le dernier match". Et ce match est ô combien décisif si les Panthères veulent accéder à la Ligue A.

"On le voit comme une finale, et comme on dit une finale ça se gagne. Ça résume bien l'enjeu du match", poursuit la passeuse de 24 ans. "On le prépare comme tous les matchs, il y a la pression de l'enjeu mais on y va pour le gagner. Je pense que ça va se jouer au combat, à la motivation. Celles qui en veulent le plus. Elles n'ont rien à perdre et nous tout à gagner", ajoute Mathilde Walspeck.

Et c'est vrai que les Quimperoises n'ont plus rien à jouer. Elles sont ce vendredi avant-dernières du championnat avec 10 points. Et les Ebroiciennes les ont déjà joués il y a quelques semaines. "Je pense que chaque match est une nouvelle histoire. On avait gagné 3 sets à 1 mais elles avaient très bien joué, c'était très serré. C'était l'équipe favorite en début de saison. Une équipe qui a beaucoup de qualités", explique Flavien Rival, l'entraîneur.

"Pour leur dernière à domicile, elles vont avoir envie de réussir ce match, ça peut être un piège", renchérit l'entraîneur. "Là les filles je les sens bien, je leur ai dit qu'il y a pas mal d'énergie, c'est bien parce qu'à la fin de la saison ce n'est pas si simple que ça. On a la volonté d'aller le chercher ce titre de champion de France", conclut Flavien Rival. Verdict ce samedi à 20h.