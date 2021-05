Volley : l'Evreux VB valide son billet pour la Ligue A en s'imposant à Quimper

Il ne fallait qu'un petit point aux joueuses de l'EVB pour assurer la montée en Ligue A. Et elles l'ont fait. Les Panthères se sont imposées 3 sets à 0 à Quimper pour le dernier match des play-offs, et de facto, le dernier match de la saison. L'EVB termine premier du championnat (Elite féminin).

Un match au mental

De la joie, les larmes de la centrale Melinda Hanquiez à la fin du match, cette saison n'a pas été facile. Et les Panthères le savent. Elles sont allées chercher cette victoire et cette qualification au mental. Les joueuses de l'EVB ont été tranchantes en attaque. Très peu de déchets au service.

"On avait préparé le match sérieusement. Quimper avait plus beaucoup de choses à jouer ce soir mais on avait un peu peur de ces équipes en fin de saison qui n'ont plus rien à jouer, dans cette configuration-là", a souligné Flavien Rigal, le coach de l'EVB. "J'avais envie d'accompagner les filles dans ce scénario là. Il fallait aller chercher ce tire par nous-même", a poursuivi le coach.