Volley - La ville de Tours accueillera en mars les phases finales de la coupe de France

Tours, France

C'est une bonne nouvelle pour la ville de Tours. Elle accueillera les phases finales de la coupe de France de Volley-Ball. Ce sera dans un mois, les 9 et 10 mars prochain à la salle Grenon. Cela faisait longtemps que Tours n'avait pas eu l'organisation d'une phase finale de compétition. Pour le directeur sportif du TVB Pascal Foussard, cela faisait plus de 10 ans que Tours n'avait pas accueilli une phase de Final Four. On est très content de l'avoir. On aimerait essayer de la gagner chez nous.

Si on pouvait gagner la coupe à la maison ce serait extraordinaire - Pascal Foussard

Le TVB qui affrontera Narbonne en demi-finale de la coupe. L'autre rencontre opposera Rennes à Chaumont. Le TVB qui n'a plus gagné ce trophée depuis 2015.