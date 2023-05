Volley : le Volero remporte la première manche de la finale du championnat face à Mulhouse

Championnes de France en titre, les volleyeuses du Cannet veulent conserver leur couronne et pour ça, il faut à nouveau battre Mulhouse en finale, comme la saison dernière. La première manche ce dimanche à la Palestre confirment en tout cas que les joueuses de Mladen Kasic sont prêtes à assumer ce statut de favorites. Après une résistance intense au premier set, les Alsaciennes ont fini par plier devant la force offensive et la rigueur défensive des Azuréennes, qui s'imposent trois sets à un (27-29 / 25-23 / 25 - 16 / ). Elles ont fait la moitié du chemin. Rendez-vous à Mulhouse dimanche prochain pour le match retour.

Un premier set irrespirable

Mulhouse se montre plus précis et agressif dans le premier set et fait la course en tête (8-6). Mais les Alsaciennes ne parviennent pas à creuser un écart de plus de deux points et les Cannettanes recollent au score à chaque fois et finissent par prendre les devants (14-13). Joie de courte durée puisque Mulhouse reprend le large (20-17) grâce notamment aux attaques précises de ses attaquantes Hélène Rousseaux et Amanda Coneo. Mulhouse galvaude ensuite deux balles de set (24-22) puis ce sont les Azuréennes qui en manquent trois d'affilée. Le mano à mano finit par tourner en faveur des Alsaciennes, qui conclut grâce à leur pointue Christelle Tchoudjang-Nana (29-27).

La Palestre s'enflamme

Devant un millier de spectateurs à la Palestre, les joueuses de Mladen Kasic doivent réagir. Les échanges repartent avec la même intensité et l'écart reste étriqué (5-5). L'attaquante russe Anna Kotikova donne l'avantage aux Cannettanes (8-7) sur un smash rageur. Puis l'avance se creuse (18-13). La pointue russe Vita Akimova y va de son smash (22-17) mais derrière les Azuréennes se font peur avec quatre balles de sets gâchées pour finalement remporter la deuxième manche 25-23.

Après une ola du public, les Cannettanes restent sur leur lancée et prennent tout de suite le score dans la troisième manche (4-1). Avec patience et abnégation, les Alsaciennes recollent (8-8) et passent devant (10-9). Le chassé-croisé redémarre et le Volero accélère à nouveau très fort (16-11). Malgré la résistance des visiteuses, le rapport de force semble bien penché vers les violettes du Cannet. (20-15). Sur la première balle de set, les joueuses de Mladen Kasic verrouillent cette troisième manche et prennent l'avantage (25-16).

Le titre se jouera en Alsace quoiqu'il arrive

Un ace de la poitue Akimova donne le ton à cette quatrième manche (4-2). L'écart se creuse vite et assez nettement (13-7). Sans être résignées, les Alsaciennes plient devant les attaques de Yaneva et Kokitova ou la malice de la passeuse Kobzar (17-11). La centrale lituanienne Staniulyte trouve un angle impossible pour rapprocher le Volero du succès (22-16). Finalement un ultime ace donne la victoire aux Azuréennes (25-16).

Rendez-vous donc à Mulhouse dimanche prochain pour le match retour. Le titre se jouera forcément en Alsace puisqu'en cas de victoire de Mulhouse, les deux équipes se départageront avec un set décisif dans la foulée du match retour. Un deuxième titre consécutif est au bout du chemin pour le club de la présidente Jelena Lozancic.