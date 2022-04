Volley : le Cannet Voléro vise un doublé historique !

Ne dîtes pas au propriétaire du club Stav Jacobi que la saison est déjà réussie. "Non non seulement si on gagne le titre," sourit dans son bureau celui qui a transformé le club à son arrivée il y a quatre ans. Largement en tête du championnat à l'issue de la phase régulière, vainqueur de la Coupe de France il y a quelques semaines face aux voisines du RC Cannes, les Cannettanes peuvent signer un doublé historique si elles remportent le premier titre de champion de l'histoire du club.

L'aboutissement de ces quatre années de travail

"Ce serait l'aboutissement de ces quatre années de travail," explique Jelena Lozancic, ancienne joueuse et aujourd'hui présidente déléguée du club. "Le titre c'est l'objectif principal, on l'a dit dès le début. La Coupe de France c'était la cerise sur le gâteau. Là on est très concentré pour essayer de remporter ce titre tant convoité. C'est pour vivre ce genre de match qu'on s'investit toute l'année !"

Stav Jacobi (propriétaire) et Jelena Lozancic (présidente) - Le Cannet Volero médias

L'avantage du terrain pour Le Cannet

Cette finale oppose les deux meilleures équipes de la saison. Le Cannet retrouve Mulhouse, deuxième de la phase régulière et invaincu en phase finale. Les Alsaciennes ont notamment éliminé le RC Cannes en demi-finale et privé la Côte d'Azur d'un nouveau derby après la finale de la Coupe de France. "Par rapport à la saison je pense que c'est l'affiche logique et elle sacrera la meilleure équipe," juge Jelena Lozancic. "Que le meilleur gagne !" Pour décrocher ce premier titre, Le Volero a l'avantage du terrain pour cette finale avec deux premières manches à la salle Maillan. On attend un millier de spectateurs pour ce premier match ce dimanche (17h). La première équipe à trois victoires remporte le titre.