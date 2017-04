Volley : le GFCA aux portes d'une demi-finale du championnat de France

Le GFCA reçoit Paris dans le cadre du quart de finale retour du championnat de France. Vainqueurs à l'aller 3 sets à 0, les ajacciens ont la possibilité de décrocher, dans leur salle, leur billet pour une demi-finale historique.

Est-ce le rendez-vous de la saison pour le GFCA ? C'est en tout cas un rendez-vous de plus dans une saison déjà bien accomplie. Après le super-trophée en début de saison, la finale de la coupe de France en mars, voici le GFCA aux portes de la demi-finale du championnat de France. Après avoir remporté la première manche à Paris, 3-0, le GFCA a la possibilité de se qualifier dès cette rencontre "retour" et éviter les frais d'un match d'appui dans la capitale. «Le GFCA a son destin en main» admet Frédéric Ferrandez, l'entraineur ajaccien. "On a fait le plus dur en nous imposant lors du premier match à Paris. Il ne faut pas oublier qui leur manquait deux pièces importantes qui seront du match retour. Il s’agira d’un tout autre match, mais nous savons que nous avons deux rencontres pour atteindre les demi-finales du championnat de France ».

Un match d'appui dont les ajacciens peuvent faire l'économie. Il leur faudra pour cela vaincre à l'occasion de ce nouveau rendez-vous au Palatinu. Le groupe est confiant. «La victoire à Paris nous a confirmé que nous étions capables de bonnes choses. Nous avons encore la flamme, l’envi d’aller plus loin. On peut se retrouver à trois matchs à nouveau d’une finale. Mais il faudra pour cela réaliser une grande prestation. Paris est habitué aux grands rendez-vous. Mais nous allons jouer à domicile et l’on se doit de conclure ».

Tous les voyants au vert ... mais ...

Conclure. Voilà ce qu'auront à l'esprit les ajacciens. Mais il faudra pour cela « garder la lucidité dans les moments clé. Il faut savoir conclure, patiemment, ne pas se mettre de pression inutile dans les moments importants. Il faut que l’on répète les schémas que l’on a travaillés à l’entrainement. Il faut se rendre la tâche plus facile même si, c’est certain, le match sera lui compliqué ».

Les "gaziers" ont aussi recharger leurs accus. « Nous étions cuits, cramés. Nous avons fait des efforts sur les derniers matchs de championnat. Nous avons fait des rotations, mais c’était insuffisant. Nous avons refait le plein depuis quinze jours. Nous avons retrouvé de la fraicheur. Et cette belle victoire obtenue à Paris nous a aussi redonné un petit peu de confiance ».

Tout se présente donc au mieux pour un match qui promet d'être très disputé. « Nous menons 1-0, nous avons l’avantage du terrain, nous sommes au complet, on sort d’une belle victoire. Tous les voyants sont au vert mais il faut quand même rester vigilant ».