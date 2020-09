Volley : un derby fou entre Cannes et le Cannet pour lancer la saison

La saison du volley français redémarrait ce samedi à Cannes avec les demi-finales de la coupe de France féminine, qui n'avaient pas pu se dérouler la saison dernière. Le Cannet-Volero et Venelles se sont imposés et se retrouveront en finale ce dimanche au Palais des Victoires.

Pour regarder vers l'avenir, le volley féminin avait un œil dans le rétro ce samedi soir au Palais des Victoires de Cannes. Après six longs mois de coupure, la saison redémarrait avec le "Final four" de la Coupe de France qui n'avait pu se tenir à cause de la crise du coronavirus. Comme un pont entre le passé et le futur. Même si les effectifs qui avaient démarré la campagne la saison dernière n'ont plus grand chose à voir avec ceux chargés ce week-end de finir le travail.

C'est notamment le cas du RC Cannes, où seulement trois joueuses sont restées cet été après la décision du club de baisser de 50% les salaires pour tous les salariés du club. L'historique Victoria Ravva a par exemple quitté son poste de manager général après 25 années et de nombreux titres remportés avec le club cannois. L'entraîneur italien Filippo Schiavo a quant à lui pris place sur le banc. Ce grand remue-ménage, indispensable pour la survie du club selon son président Agostino Pesce, peut expliquer la défaite des Cannoises, qui n'ont pas réussies à tenir la distance face à leurs voisines du Cannet-Volera, qui ont connu un été moins agité.

1.000 spectateurs autorisés au Palais des Victoires

Ce beau derby "à domicile" pour redémarrer la saison a tenu toutes ses promesses au Palais des Victoires, où environ 500 spectateurs ont pris leur billet alors que la jauge était fixée à 1.000, conformément aux nouvelles mesures prises par le préfet des Alpes-Maritimes. Après un premier set très accroché (25-23) remporté par le RC Cannes grâce notamment à neuf points de la recrue américaine Micaya White, les violettes du Cannet réagissaient et imposaient leur puissance pour s'adjuger le 2e set (25-22). Le troisième tournait ensuite à l'avantage des joueuses de Filippo Schiavo, qui ne tremblaient pas au moment de conclure et reprendre l'avantage (25-23). Ce derby très équilibré jusque-là allait forcément trouver une conclusion accrochée. Le Cannet recollait en prenant le 4e set (25-22) et profitait de la baisse de forme physique des Cannoises pour remporter la 5e manche (17-15) et se qualifier pour la finale de la Coupe après près de trois heures de jeu.

La finale à 18h ce dimanche

Le Cannet affrontera ce dimanche en finale le club de Pays d'Aix-Venelles, qui s'est imposé un peu plus tôt dans la soirée 3-0 contre Mulhouse. Match pour la troisième place prévu à 15h. Coup d'envoi de la finale à 18h. Il vous en coûtera 15 euros pour pouvoir assister à ces deux rencontres au Palais des Victoires.