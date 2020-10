Volley : le TFOC lance, enfin, sa saison à Cannes

C'est jour de reprise pour le TFOC ! A l'occasion de la 2e journée de la Ligue A féminine de Volley, le club de Terville-Florange se déplace, ce vendredi 2 octobre, à Cannes. Les Mosellanes avaient raté l'ouverture du championnat, en raison d'un cas de coronavirus dans l'effectif de France Avenir 2024.

Objectif maintien !

10e la saison passée, le promu mosellan a donc renouvelé son bail dans l'élite du Volley hexagonal. Le TFOC, qui dispose du plus petit budget de la Ligue A (750 000 euros), vise cette année un nouveau maintien, en essayant si possible de grappiller une ou deux places au classement.

Pour y parvenir, le président du TFOC, Daniel Mroczkowski et son coach Romain Pitou, ont misé sur un recrutement de joueuses plus expérimentées. Ce mercato estival 2020 a pris aussi un accent très nord américain, avec les arrivées notamment de Taylor Mims et et de Mita Uiato.

Le président du TFOC évoque les ambitions du club mosellan et son recrutement 2020 Copier

à lire aussi Volley Ligue A : le mercato 2020 du TFOC

Comme beaucoup d'autres clubs, le TFOC a perdu, durant l'intersaison, quelques partenaires, en raison des conséquences financières de la crise sanitaire, mais les collectivités locales ont maintenu leur engagement.

Daniel Mroczkowski évoque le budget 2020-2021 Copier

La grande nouveauté de cette nouvelle saison, c'est cette nouvelle salle de 1100 places, le 111 ; hormis deux tribunes latérales, cette nouvelle enceinte est prête à accueillir les matchs à domicile du TFOC. Ce sera le cas le samedi 10 octobre lors de la réception de Paris St Cloud.

Pour connaître le calendrier du TFOC en Ligue A de volley, cliquez ici !