Volley : les derniers pas de Mauricio Paes avec le TLM

Qu'est ce que je peux vous souhaiter avant de quitter le club?

ⓘ Publicité

Mauricio Paes : Aller en finale, mais ce championnat est très homogène. Les derniers peuvent battre les premiers et vice versa. On peut aller loin à condition qu'on soit tous capables d'être au service de l'équipe, avoir cet état d'esprit de faire le plus nécessaire pour se surpasser et pour amener au groupe le petit truc qui va faire la différence un moment important.

loading

Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve

La séparation s'est faite en douceur ?

C'est bizarre parce que c'est la première fois que cela m'arrive. On est tous, on va dire, en paix avec cette décision.

Vous aviez envie d'autre chose? Qu'est ce qui vous pousse à à dire stop?

Oui J'ai envie de voir autre chose. On verra bien ce que la suite me réserve. Je sais ce que je veux. Je ne sais pas si ça arrivera. Pour la première fois, je n'ai pas de problème pour attendre. Je ne suis pas obligé de signer tout de suite. S'il faut signer en septembre ou octobre, il n'y a pas de problème.

Voir les gens grandir c'est un plaisir énorme

Qui est au courant ça?

Personne, même pas moi. Non, je plaisante. Mon agent travaille dans ce sens.

Vous êtes un passionné parce que quand vous parlez de retraite, vous dites, moi la retraite à 64 ans, non. A 72 peut être?

Je vis de ma passion. Donc arrêter dans deux ans ou dans douze ans, ça ne fait aucune différence. Je continue tant que j'ai cette envie de continuer à gagner, de faire des choses, de voir des joueurs évoluer. J'aime cette aventure humaine. Ce n'est pas seulement une question de victoires. Voir les gens se transformer, voir les gens grandir aussi, c'est un énorme plaisir.