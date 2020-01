Volley : les Français décrochent leur ticket pour les JO de Tokyo

L'équipe de France de volley s'est qualifiée pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo grâce à sa victoire contre l'Allemagne 3 sets à 0 (25-20, 25-20, 25-23) en finale du tournoi de qualification, vendredi soir à Berlin

Les hommes de Laurent Tillie disputeront pour la deuxième fois consécutive les JO, et tenteront d'effacer la désillusion de Rio-2016, conclu par une élimination dès la phase de poules alors qu'ils étaient champions d'Europe et ambitionnaient au moins les quarts de finale.

« C'est un truc de ouf »

« Je ne sais pas quoi dire! Complètement sonné par ce résultat ! 3-0 contre l'Allemagne en finale, c'est un résultat très costaud. Ce qu'on a fait pendant ces cinq jours c'est quand même incroyable, c'est un truc de ouf. Personne n'aurait cru qu'on puisse le faire. Nous jusqu'au bout on y a cru », se réjouit Jean Patry, qui joue au poste de pointu de l'équipe de France de volley.

Laurent Tillie est sur son petit nuage. « On a fait un exploit », lance le sélectionneur de l'équipe de France de volley. « C'est tellement miraculeux, tellement fantastique pour les joueurs. Ces Jeux olympiques, on y pense depuis quatre ans, et on voyait l'échéance approcher, approcher. Pendant ce tournoi on voyait les autres équipes jouer très bien, l'Allemagne, la Slovénie, la Bulgarie, on ne savait plus comment faire. Et puis on a trouvé la porte ».

Cette qualification intervient quelques mois après une décevante quatrième place à l'Euro en France. Tokyo offre désormais à Laurent Tillie et à ses hommes une nouvelle aventure.