Volley : les joueuses de Sens affrontent Saint-Dié, le leader, pour débuter les play-offs

Ce n'est que le premier de six matches qui s'annoncent difficiles pour le Sens volley 89. Et même si les Sénonaises ont brillé par leur aisance dans cette première partie de championnat enchaînant dix victoires, là le niveau va monter d'un cran prévient l'entraineur Johann Guille : "ce qu'il ne faudra surtout pas faire, c'est jouer petits bras, jouer la peur au ventre. Il va falloir bien gérer le cursus émotionnel et se dire qu'on a la même chance que l'autre équipe de remporter la victoire et surtout être entreprenant, prendre des risques et mettre beaucoup d'engagement dans les rencontres."

Jouer sans regrets cette deuxième phase

Un message déjà adopté par la joueuse centrale Tamara Rassoul : "il n'y a pas plus fort que nous, c'est juste qu'il faut qu'on ait pas peur. On est prêtes. On le voulait tellement que c'est vraiment l'excitation, l'adrénaline qui va faire qu'on y arrive." Car pour marquer des points, les volleyeuses sénonaises vont devoir être plus agressives contre leurs adversaires, explique la passeuse, Marie-Océane Pieri : "pour cette deuxième partie de championnat, il va falloir hausser le niveau de jeu au niveau du service pour pouvoir mettre en difficulté les équipes adverses."

Les Sénonaises ont terminé deuxième de la première phase de championnat et sont quatrième dans ces play-offs © Radio France - Renaud Candelier

L'objectif à long terme de la montée en Ligue A

Ces play-offs vont aussi permettre à l'équipe d'évoluer estime la capitaine Margaux Lemoigne : "l'essentiel a été fait, maintenant, c'est du plus pour construire l'avenir et l'expérience de ce groupe. C'est aussi une manière de voir le chemin qu'il reste à parcourir pour progresser et atteindre à plus ou moins long terme l'objectif du club de monter en Ligue A." Et une victoire ce soir face au leader donnerait un coup d'accélérateur à la confiance de cette équipe.

Vous retrouvez ici le calendrier de ces plays-offs d'Elite féminine de volley.