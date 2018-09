Saint-Dié-des-Vosges, France

Baptême du feu ce samedi pour les Louves de Saint-Dié-des-Vosges. Pour leur premier match de division Elite (2e division), les Déodatiennes se déplacent sur le parquet d'Evreux. Une première journée pour se jauger à un niveau de compétition que la majorité des joueuses ne connaît pas. Et pour cause, Saint-Dié reste sur trois montées en quatre saisons et a grandement renouvelé son effectif.

Le SRD Volley est aujourd'hui le club vosgien de sport collectif qui évolue au plus haut niveau (2e division) après la disparition du Gamyo Epinal. Un statut sur lequel Saint-Dié veut capitaliser. Il y a une belle fenêtre de tir reconnaît l'entraîneur vosgien Emmanuel Dumortier :

On espère du soutien, c'est évident. A nous aussi de donner aux spectateurs et à la ville de Saint-Dié, envie de venir nous voir pour développer encore les partenariats et le public. En tant que tête de gondole, on se doit aussi de performer."

Un pas après l'autre

L'entraîneur déodatien ne veut pas brûler les étapes. Il faut se maintenir avant d'envisager de tutoyer la Ligue A. Le club n'est pas encore prêt et les joueuses sont un peu dans l'inconnu. La majeure partie de l'équipe n'a jamais joué en Elite à l'image de Kandia Cissakho :

C'est vrai que c'est difficile de se situer. Pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment une découverte. C'est autre chose qu'on va voir, un autre monde du volley qu'on va découvrir. J'espère qu'on arrivera au but attendu."

Se maintenir, remplir le palais des sports avant de rêver un jour d'un derby lorrain avec le Vandoeuvre Nancy Volley Ball en Ligue A.