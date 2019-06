Volley - Ligue A : Jeff Exiga quitte les parquets

Il ne portera plus le maillot rouge et bleu, ce sera le dernier de sa belle carrière. 18 ans de volley professionnel pour le libéro ajaccien, et une dernière saison remarquable pour son club de coeur, et voilà que Jean-François Exiga raccroche. Une décision "mûrement réfléchie".