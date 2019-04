Volley - Ligue B : battu en demi-finale, Saint-Jean d'Illac pense déjà à l'avenir

Bordeaux, France

Saint-Jean d'Illac s'était offert un match d'appui en remportant, 3 sets à 2, la demi-finale retour de Ligue B de volley. Mais ce dimanche, le Paris Volley a eu le dernier mot, 3 sets à 0 (25-20, 25-20, 25-22). Aux Parisiens la finale, pour les Girondins, la saison se termine sur cette très bonne note. Pour sa première en Ligue B, le petit poucet girondin a mis la barre très haut et le président du club, Stéphane Hassoun, envisage l'avenir avec sérénité et ambition.

On ne s'interdit rien - Stéphane Hassoun

Avant la demi-finale à Paris, Stéphane Hassoun admettait que s'il avait les playoffs dans le viseur, il ne s'attendait tout de même pas à ce que l'équipe monte si haut dès sa première année. "On a un peu d'avance sur le plan d'avance qu'on s'était fixé avec le staff, mais on prend ! L'objectif qu'on se fixe chaque année, c'est de progresser, de gravir une marche." Ce sont plusieurs marches que les joueurs ont monté cette année...visent-ils la finale, voire la montée, pour la prochaine saison ? Pourquoi pas, répond le président, qui reste tout de même prudent. "On ne s'interdit rien, à partir du moment où les étapes sont franchies progressivement, avec sérénité et réflexion."

On essaie de développer un modèle économique pour pérenniser le club dans les années futures - Stéphane Hassoun

Le développement du club de Saint-Jean d'Illac, petite ville d'à peine 8.000 habitants, est maîtrisé. Pas question de "brûler les étapes." En s'appuyant sur des partenariats privés, des actions menées par le club, l'aide de la municipalité et de la communauté de communes, les "Soldats de la Ruche" comme on les surnomme, ont vu leur budget passer de 210 000 euros à 650 000 euros en trois ans. "On essaie de développer un modèle économique pour pérenniser le club dans les années futures" explique Stéphane Hassoun.

Merci, Merci et encore Merci...#LesSoldatsDeLaRuche tenaient à vous adresser tous leurs remerciements (spectateurs, supporters, bénévoles et les partenaires de la ruche) pour votre soutien indéfectible tout au long de cette saison 2018/2019. Rendez-vous en octobre prochain pic.twitter.com/KF0bpjRA8p — ASI Volley-ball (@ASIVB) April 21, 2019

Saint-Jean d'Illac, le "Guingamp du volley"

Le parallèle avec Guingamp, en football, est bien accueilli par Stéphane Hassoun. "Le modèle de Guingamp, c'est un peu l'histoire de Saint-Jean d'Illac en volley, même si ça a été peut-être plus rapide et fulgurant pour Guingamp. Un village de 7.000 habitants qui se retrouve en Ligue 1 c'est assez exceptionnel." Créer de la ferveur autour de l'équipe, faire salle comble les jours de matchs, Stéphane Hassoun en rêve. "Que Saint-Jean d'Illac soit ville morte les soirs de matchs, que les commerces soient aux couleurs du club." Il remarque une "effervescence" de plus en plus importante autour du club et espère que les spectateurs seront de plus en plus nombreux, "pour accompagner le développement." L'an prochain, Saint-Jean d'Illac va travailler sur le volet formation, pour accueillir de jeunes espoirs et renforcer son équipe.