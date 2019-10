Volley - Ligue B : Saint-Jean-d'Illac veut continuer à grandir

Bordeaux, France

Une croissance maîtrisée, c'est l'objectif d'un club qui ne veut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs. Et même si son équipe a fait trembler le grand Paris volley en demi-finale au printemps dernier, le président Stéphane Hassoun affiche une ambition raisonnable.

"On s'était fixé de terminer dans les huit premiers l'an dernier pour jouer les playoffs. Cette année, le coach a simplement visé le Top 6 et on verra ce qui va se passer ensuite."

A St Jean d'Illac on joue la continuité. Un départ, celui du Franco-Brésilien Kadu parti en Allemagne, deux arrivées, celles du Grec Dimitris Efraimidis et de l'ancien Ajaccien Sylvain Morgado. L'ossature reste la même. "L'idée c'était de se doter d'un joueur de plus dans l'effectif professionnel pour assurer un peu plus de rotations et donner plus de solutions sportives à l'entraîneur. On espère que l'an prochain, on pourra avoir un effectif complet à douze joueurs."

En route vers le million

Parallèlement, le président travaille pour donner une meilleure assise structurelle et financière. Après avoir triplé le budget en trois ans pour le porter de 200 000 à 600 000 euros, il se donne trois nouvelles années pour dépasser la barre du million. Le strict minimum pour voir plus grand.

Les volleyeurs girondins ont répété leurs gammes lors du tournoi Atlantillac. - Aude Larjaud

"Il reste du travail même si le mécanisme a été amorcé, fier de pouvoir annoncer plus de 50% de partenariat privé dans le budget du club. C'est notre façon de travailler. Si le sportif nous amenait à la division supérieur, on veut être prêt."

D'ici là, l'équipe d'Anisse Guéchou va repartir de zéro dans une Ligue B qui s'annonce homogène et où elle espère réaliser une meilleure entame que la saison dernière. Le promu avait mis du temps à prendre le rythme de la division. Avantd e finir en boulet de canon.