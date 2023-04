Volley - Ligue B : Saint-Jean d'Illac veut sa finale

Malgré cinq saisons en Ligue B, le club a encore du mal à se faire un nom auprès du grand public. "On cette particularité d'être une toute petite ville, rappelle le passeur et ancien du club Romain Bonon. Souvent en déplacement, on entend les gens prononcer 'Saint-Jean de l'Illac'. C'est assez drôle."

Mais sur le terrain, ça fait un moment que le vice-capitaine et ses coéquipiers ne font plus rire personne. St Jean d'Illac, c'est un peu "le Guingamp du volley" comme aime à dire son président Stéphane Hassoun. Une petite ville de 10 000 habitants, une équipe 100% française, une vraie rareté dans le volley français, un club qui suscite la sympathie et mobilise les énergies.

"On a deux matches pour aller chercher quelque chose d'historique pour le club"

Romain Bonon n'en est pas encore à signer des autographes à la boulangerie mais il sent changer l'atmosphère quand arrivent les playoffs. "Les gens ont vachement accroché à l'identité de l'équipe, à la façon dont on a de se battre. C'est une force supplémentaire. On a envie de rendre fiers tous ces gens qui bossent dans l'ombre pour le club et qui sont aussi importants que nous. Ce n'est pas juste notre aventure. C'est l'aventure de tout un club et, j'espère, de toute une ville, surtout si on arrive en finale."

Après deux échecs en 2019 face au Paris Volley et l'an dernier face à Saint-Nazaire, l'équipe retente sa chance. Ce samedi soir, on va pousser les murs de la salle Pierre Favre pour accueillir 800 supporters pas rassasiés malgré le quart de finale épique remporté au cinquième match face à Ajaccio.

La salle Pierre Favre va faire le plein pour cette demi-finale. - Aude Larjaud

"Ca a été très dur, avoue l'entraîneur Anisse Guéchou, on a dû montrer beaucoup de caractère. On a été dos au mur, on a vécu la vérité des playoffs et je pense que c'est un avantage."

Arrivé de Paris en 2017, le coach qui a fait monter l'ASI Volley en Ligue B est à l'image d'un club qui préfère le travail bien fait à la folie des grandeurs. Face à une équipe picarde qu'elle a battue deux fois en saison régulière, la formation girondine espère franchir un nouveau pallier.

"On a deux matches pour aller chercher quelque chose d'historique pour le club. On rêve de cette finale mais on sait que ce rêve est accessible à travers notre engagement et notre travail. On a une philosophie, une façon de recruter, de travailler. On a investi dans un centre de formation alors qu'on n'est pas les plus riches et qu'on aurait pu s'en passer. Tous ces choix ont amené à ses résultats. Le fait qu'on ait une ligne de conduite, qu'on mette du sens dans ce qu'on fait, c'est ce qui me plaît."

2ème de la phase régulière, l'ASI Volley semble avoir de plus en plus d'atouts pour pouvoir s'asseoir, un jour, à la table des grands.