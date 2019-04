Volley - Ligue B : Saint-Jean d'Illac vise l'exploit face au Paris Volley

Bordeaux, France

L'ASI Volley a bon espoir. Malgré la défaite au match aller sur leurs terres (2-3), les joueurs sont prêts à en découdre sur le terrain du Paris Volley ce samedi, à 20h, pour la demi-finale retour de Ligue B. "On est dans un état d'esprit conquérant, avec l'intention d'aller chercher une place en finale !" lance Hugo Moulinier, le capitaine, ce vendredi, quelques minutes avant de sauter dans le train vers Paris. Le Paris Volley, champion de France à 9 reprises, titré en Ligue des champions (2001), ne fait pas peur aux joueurs de la petite ville d'à peine 8.000 habitants. A l'aller, ils ont bousculé l'adversaire sans réussir à l'emporter. Au retour, Hugo Moulinier a "la ferme intention de renverser la vapeur."

Le capitaine Hugo Moulinier (g.) et le coach Anisse Guechou (d.) © Radio France - Camille Huppenoire

On est là parce qu'on le mérite. On a beaucoup travaillé - Anisse Guechou, le coach

Pour Anisse Guechou, le jeune coach, rien n'est impossible. "On a beaucoup d'ambition" confirme-t-il. "Il y a une petite place, il y a matière à faire face à eux." Les joueurs illacais avancent sans complexe, "sans se mettre la pression" ajoute Hugo Moulinier, et c'est peut-être ce qui fait la force de ceux qu'on surnomme "les soldats de la ruche." Les Parisiens sont favoris, rappelle Anisse Guechou, mais son équipe sait ce qu'elle fait et aborde cette demi-finale retour avec sérénité. "On veut surtout prendre du plaisir et profiter de chaque instant" conclut avec philosophie le coach.

Anisse Guechou : "On a beaucoup travaillé, on a vu qu'il y avait matière à faire face à eux" Copier

La belle aventure d'un promu : "On savait tous au fond de nous qu'on avait le potentiel"

Prendre du plaisir, les joueurs de Saint-Jean d'Illac l'ont certainement fait lors de cette première saison de très haute volée en Ligue B. Les promus n'avaient pourtant pas très bien démarré, admet le coach, avec le sourire. "Notre début de saison était...(il hésite, puis rigole) voilà, il était encourageant, on va dire ! Six défaites sur sept matchs...à chaque fois très serrés, ça nous a donné la force de travailler." Il loue son équipe et le bel état d'esprit qui porte le petit club girondin. Finalement, cette superbe saison, ce n'est pas une surprise pour le capitaine : "Je pense que c'est une surprise pour les gens mais pas pour nous...on savait tous au fond de nous qu'on avait le potentiel."

Reportage - Les joueurs de l'ASI Volley remontés à bloc avant la demi-finale retour Copier

L'ASI Volley, un projet à long terme qui ne se fixe aucune limite

Quel que soit le résultat de cette demi-finale face au Paris Volley, pour Saint-Jean d'Illac, il s'agit de s'inscrire sur le long terme à ce niveau. "Le plus compliqué, c'est souvent la deuxième saison, voire la troisième saison, prévient Anisse Guechou. Il faut réussir à confirmer la belle santé du club" Santé financière, avec le soutien des sponsors, le renouvellement et la recherche de partenariats, l'aide de la municipalité...et la santé sportive, "conserver l'osmose au niveau des joueurs, mais aussi des bénévoles et des dirigeants." Avec l'espoir de fédérer toute la petite ville de Saint-Jean d'Illac autour de son équipe, comme le rêve le président Stéphane Hassoun, qui imagine "les commerces aux couleurs du club, la ville morte les jours de match avec tout le monde au stade !"